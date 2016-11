Auffangstruktur für 300 Asylbewerber

Noch wird auf dem Grundstück neben dem Militärzentrum Herrenberg mit Hochdruck gearbeitet. Ein Wohnblock ist schon jetzt bezugsfertig. Insgesamt drei Containerblöcke mit Platz für 300 Menschen sind vorgesehen. Ein weiterer Wohn- sowie der Gemeinschaftsblock mit u.a. großer Küche, Aufenthaltsräume und Klassensäle sollen in den nächsten Tagen fertiggestellt sein.

Ab Montag werden aber schon die ersten Asylbewerber erwartet. Es handele sich hierbei um 134 Männer, welche bis dato in provisorischen Unterkünften wie das ehemalige Monopol-Gebäude an der Route d'Esch in Luxemburg-Stadt untergebracht waren. Ab Januar sollen noch 142 Personen – Familien mit Kindern – folgen.

Am Samstagmorgen konnte der fertiggestellte Wohnblock C besichtigt werden. LSAP-Bürgermeister Claude Haagen und Schöffe René Kanivé führten die interessierten Bürger durch die Anlage und gaben dabei Erläuterungen. Verwaltet und betreut wird die Auffangstruktur in Diekirch von der Caritas .