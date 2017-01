Kneipenschlägerei in Bonneweg

Bei einer Schlägerei in der route de Thionville wurde eine Person verletzt. Die Anwesenden benachrichtigten die Polizei. Einer der Beteiligten soll zu dem Zeitpunkt aber bereits die Flucht ergriffen haben.

Unmittelbar darauf ging ein weiterer Anruf in der Notrufzentrale ein. Die Schlägerei wäre noch im vollen Gange und eine Person würde stark bluten. Mehrere Polizei-Patrouillen machten sich auf den Weg. Es stellte sich heraus, dass zwei Männer im Inneren des Lokals aneinander geraten waren. Anschließend führten sie ihren Kampf vor der Tür fort.

Einer der Kunden eilte zur Hilfe und bemerkte, dass einer der Beteiligten eine offene Wunde im Gesicht hatte. Daraufhin ließ er den Unruhestifter los und leistete dem Opfer Hilfe. Der Täter ergriff die Flucht.

Doch der kam nicht weit: Eine Person vor Ort kannte den flüchtigen Kunden und unterstützte die Polizei bei der Fahndung. Nach kurzer Zeit konnte der Mann angetroffen werden. Er wurde, mittels polizeitechnischen Handgriffen, handlungsunfähig gemacht und zur Dienststelle verbracht. Der Mann war alkoholisiert.

Blutflecken an der Kleidung bestätigten, dass es sich hierbei um den gesuchten Mann handelte. Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung konnten zwei Taschenmesser sowie ein Multifunktionswerkzeug gefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung der Kleidung, eine Urin- und Blutprobe sowie die Entnahme der DNA an. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.