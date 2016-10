Diebesgut gefunden

Am Donnerstag hat die Polizei drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, in den vergangenen Monaten Diebstähle in Tankstellen, Geschäften, Häusern und Wohnungen begangen zu haben. Im Rahmen von Durchsuchungen wurden diverse Gegenstände sichergestellt.

Eine detaillierte Liste der entwendeten Gegenstände wird auf der Internetseite der Polizei veröffentlicht. Zweckdienliche Hinweise bezüglich der Herkunft der Gegenstände nimmt die regionale Kriminalpolizei aus Diekirch unter der Telefonnummer 4997-8800 entgegen.