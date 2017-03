Sonnenschein und Party in Petingen

Fues-Stemmung, Party total, originelle Masken, Besucher und Teilnehmer aus dem Ausland, tausende von Zuschauern, es war wiederum eine Kavalkade der Extraklasse. Das diesjährige Maskottchen war „Bunny“, ein Hase in Naturgröße. Der KAGEPE und die angeschlossenen Karnevalsvereine aus Petingen führen zurzeit die „Champions League“ der fünften Jahreszeit an. 75 Gruppen, eine Strecke von zirka 5 Kilometern, mehr als 1600 Teilnehmer (darunter 10 Musikgesellschaften, 26 Folkloregruppen und 39 Fuesween säumten die Straßen von Petingen am gestrigen Sonntag. Mehr als vier Tonnen Süßigkeiten und vieles mehr verteilten die Teilnehmer an die wartenden und funkelnden Kinderaugen.