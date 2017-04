Nach dem Tod ist Schluss

Die Frage ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschheit selbst. Gibt es ein Leben nach dem Tod? TNS Ilres hat nun 503 Personen, die stellvertretend für die luxemburger Gesellschaft stehen, zu ihrer Meinung zu diesem Thema befragt.

40 Prozent aller Befragten gaben an, dass der Tod die letzte Etappe des Menschen sei und dann alles endet. 33 Prozent aller Befragten gaben an, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Sie können sich jedoch keine klaren Vorstellungen machen, wie dieses Leben aussehen soll.

Sechs Prozent der Befragten glauben an eine Wiederauferstehung und ebenfalls sechs Prozent glauben an eine Reinkarnation. Immerhin sieben Prozent der Befragten, gaben an sich noch nie mit dieser Frage beschäftigt zu haben.