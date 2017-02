Blokker schließt Filialen

Der Umsatz der Haushaltswarenkette Blokker ist in den vergangenen fünf Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. 2015 hatte das Unternehmen 15 Millionen Euro verlorgen, für 2016 wird mit einem Verlust in Höhe von 18 Millionen gerechnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jetzt zieht die Direktion die Handbremse. 69 der 190 Blokker-Filialen in Belgien werden geschloßen. Umstrukturierungsmaßnahmen sollen die Rentabilität wieder ankurbeln, heißt es weiter. Welche Filialen geschlossen werden, gab die Kette am Dienstag nicht bekannt. Ob auch Luxemburg betroffen ist, bleibt unklar.

Blokker gehört zur niederländischen Blokker Holding B.V. Sie ist in Frankreich und Luxemburg mit Filialen vertreten. Hierzulande gibt es Filialen in Mersch, Diekirch und Howald.