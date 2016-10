"Climate Star Award": Stadt Esch ausgezeichnet

Stolz präsentieren die CIGL-Verantwortlichen die Trophäe: Im österreichischen Krems wurde ihnen für ihr Projekt "Den Escher Geméisguart" der "Climate Star Award 2016" überreicht. Das Escher Projekt, das vom lokalen CIGL im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde, erhält mit dieser Auszeichnung einen vom "Klimabündnis Europa" verliehenen internationalen Preis. Mit diesem werden alljährlich Gemeinden, respektiv Regionen, geehrt, die vorbildlich in Sachen Klimaschutz handeln. Elf Gemeinden und vier Regionen aus sieben europäischen Ländern reichten dieses Jahr ihre Projekte in diesem Bereich ein. Die zweitgrößte luxemburgische Stadt machte dabei das Rennen.

Die Jury behielt den "Escher Geméisguart" als Sieger zurück. Die Verantwortlichen des CIGL und der Stadt Esch sehen dies als einen Beweis dafür, dass die lokale oder regionale Produktion von Bio-Gemüse und Bio-Obst durchaus zu einer "success story" werden kann.

Die Planungsarbeiten am "Escher Geméisguart", der im vergangenen Jahr eingeweiht wurde, begannen bereits im Jahr 2011. Bislang konnten bereits fünf Tonnen biologisches Obst und Gemüse geerntet werden. Von den 14 vom CIGL vermittelten Langzeitarbeitslosen, die im "Geméisguart" erste Schritte zur Rückkehr ins Berufsleben machten, haben mittlerweile vier eine unbefristete Festanstellung auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt erhalten. Darüber hinaus haben 254 Schulkinder die Möglichkeit gehabt, in didaktischen Ateliers am Projekt mitzuarbeiten.