Mehrere Sprengsätze in Rucksack entdeckt

Bei der Untersuchung des in einem Mülleimer am Bahnhof der Stadt Elizabeth gefundenen Gepäckstücks sei einer der bis zu fünf Sprengsätze explodiert, sagte der Bürgermeister der Stadt, Chris Bollwage, am Montag dem Nachrichtensender CNN.

Ein Sprengsatz ging demnach hoch, als ein Roboter ein Kabel durchtrennte. Zwei Männer hatten das verdächtige Gepäckstück am Sonntagabend gefunden und die Polizei alarmiert. Wie Bürgermeister Bollwage sagte, wurden sie misstrauisch, weil aus dem Rucksack "Drähte und ein Rohr" ragten.

Der Bahnverkehr zwischen Elizabeth und dem Flughafen Newark wurde eingestellt. In New York waren am Samstagabend bei einem Bombenanschlag 29 Menschen verletzt worden. Zu der Tat im Stadtteil Chelsea bekannte sich bislang niemand.

Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einem "terroristischen Akt", ergänzte aber, es gebe "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus". Nur Stunden zuvor war im nahen New Jersey eine Rohrbombe in einem Mülleimer am Rande einer Laufstrecke explodiert. Verletzt wurde niemand, das Rennen wurde abgesagt.