Das Meiste ging glimpflich ab

In der Rue de Neudorf in Luxemburg-Stadt ging gegen 15.30 Uhr eine Gartenlaube in Flammen auf, Personen kamen nicht zu Schaden.

In Esch war kurz nach Mittag an der Tunnel-Einfahrt zur Liaison Micheville ein Motorradfahrer gestürzt, der mit Verletzungen ins Krankenhaus kam. Kurz vor 16.00 Uhr gab es einen Verletzten zwischen Potaschberg und Flaxweiler, als ein Auto gegen einem Baum fuhr. Kurz zuvor hatte es in Lamadelaine in der Avenue de l'Europe eine Kollision zwischen drei Fahrzeugen gegeben, bei der eine Person verletzt wurde.