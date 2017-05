Kunst unter der Haut

Ein Tattoo, also ein Motiv, das mit Tinte unter die Haut gebracht wird, kann viel mehr sein als nur ein „Beauty- Trend“. Es kann zum Beispiel auch ein Symbol für einen wichtigen Lebensabschnitt darstellen. Aus welchem Grund auch immer man sich für ein Tattoo entscheidet, dieses Wochenende, anlässlich der sechsten „Tattoo Convention“ in den Ausstellungshallen der Luxexpo The Box, bietet sich auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich tätowieren zu lassen.

Um die 400 Künstler aus Luxemburg und dem Ausland sind seit gestern und noch bis Sonntag zu Gast, um ihre Kunstwerke unter die Haut zu bringen. In den vergangenen Jahren herrschte immer hoher Andrang und auch diesmal rechnen die Veranstalter mit mehreren Tausend Besuchern. Neulinge können sich über Tattoos informieren und den Künstlern zuschauen, wenn diese ihre Tätowiermaschinen mit 0,2 bis 0,4 mm großen Nadeln surrend über die Haut führen. Und jene, die sich schon für ein Motiv entschieden haben, finden mit Sicherheit bei einem der 400 Künstler einen freien Termin, auch wenn viele von ihnen schon seit Monaten ausgebucht sind.

Am Wochenende wird ebenfalls ein Tattoo-Wettbewerb in mehreren Kategorien ausgetragen. Jeden Tag werden die Best- ofs gekürt, beispielsweise in den Kategorien „Black&Gray“, „Graphic“ und „Realistic:Booth“. Morgen Sonntag steht dann das „Best of the Storm 2017“ auf dem Programm. Natürlich dreht sich beim Event nicht alles nur um die Tattoo-Kunst. Musik und Showeinlagen (LTEtt-Band, Road to Zion und El Nikito Pyro Clown) sollen für gute Laune sorgen. „Special Guest“ ist am heutigen Samstag u.a. der Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi.