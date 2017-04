US-Ikone Doris Day wird 95

Wie aus der offiziellen Geburtsurkunde Days hervorgeht, wird sie am Montag aber bereits 95 Jahre alt - zwei Jahre älter als die Schauspielerin bisher angegeben hat.

In dem Dokument des Büros für Bevölkerungsstatistik des US-Staats Ohio, das der Nachrichtenagentur AP vorlag, wird das Geburtsdatum Doris Mary Kappelhoffs, Days bürgerlichem Namen, mit dem 3. April 1922 angegeben, nicht 1924.

Sie habe nie viel Wert auf Geburtstage gelegt, sagte Day in einer Mitteilung am Sonntag (Ortszeit). Aber "es ist großartig, endlich zu wissen, wie alt ich wirklich bin!" Es habe so viele Spekulationen und Gerüchte über das Alter der Film-Ikone gegeben, sagte Days Sprecher, Charley Cullen Walters.

Oft sei die Frage danach gestellt worden und warum es verschiedene Angaben gebe. "Was ich bisher am häufigsten gehört habe, ist, dass Doris für eine Rolle vorgesprochen hatte als sie noch sehr jung war und dass ihr Alter auf dem Formular falsch geschrieben war."

Die Schauspielerin und Sängerin, die in Carmel im US-Staat Kalifornien lebt, wünscht sich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag Unterstützung für ihre Tierstiftung. In diesem Jahr möchte sie unter dem Hashtag #DorisBirthdayWish auch jüngere Leute darauf aufmerksam machen.