Unfall, Einbrüche und Ausnüchterungszelle

Ein Autofahrer war am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der A1 in Richtung Luxemburg-Stadt unterwegs. In Höhe Munsbach verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

Er schleuderte gegen die Mittelleitplanken und wurde zurück über beide Fahrbahnen gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief allerdings positiv.

In Esch/Alzette kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in eine Bar. Im Laufe der Nacht wurde in eine Bar in der rue de la Gare eingebrochen. Gestohlen wurde u.a Bargeld und eine Spielautomaten.

Zudem wurde in der rue François Cigrang in ein Restaurant eingebrochen.

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr wurde ein Passant am Bahnhof in Luxemburg-Stadt von mehreren betrunkenen Person belästigt.

Vor Ort trafen die Beamten eine Gruppe an auf welche die gemeldete Beschreibung passte. Eine Person machte umgehend durch ein aggressives Verhalten auf sich aufmerksam.

Sie erregte durch ihr Verhalten öffentliches Ärgernis und stellte eine Gefahr für sich selbst und andere dar. Sie wurde von den Beamten mitgenommen und musste wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.