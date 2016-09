Ein bunter Umzug

Über das ganze Wochenende hinweg wusste das aktive und dynamische Festkomitee des größten Wein- und Traubenfestes der Mosel die Gäste und Besucher mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm rund um die besten Weine und Crémants zu verwöhnen.

Den traditionellen Auftakt des Weinfestes machte die feierliche Krönung der neuen Weinkönigin Aline Bruck am Freitagabend. Mit ihrer Berufung zur Luxemburger Weinkönigin übernahm sie an diesem Abend das Amt der „Botschafterin der Luxemburger Mosel“ von ihrer Vorgängerin Roxann Hoffmann, dies in Begleitung ihrer Prinzessinnen Jana Steinbach, Sophie Schons, Jessica Bastian und Lee Risch. Für beste Stimmung sorgten am Krönungsabend die „Harmonie municipale Grevenmacher“ sowie „The Beatles Revival Band“.

Der traditionelle Höhepunkt des Weinfestes war wie jedes Jahr der festliche Umzug am Sonntagnachmittag. 46 Musikvereine, Gruppen und Umzugswagen mit insgesamt rund 1.000 Teilnehmern boten mehreren Tausenden Besuchern einen bunten und abwechslungsreichen Umzug.