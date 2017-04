Ankunft und erster Tag im Mekka der Segler

Montag, der 17. April Lufttemperatur: 12°C, Wetter: klar bis leicht bewölkt Meer: ruhiger Wellengang Windgeschwindigkeit: 4-5 Kn Position: 47°35′28″N 3°01′33″W

Nachdem alle Schüler sich von ihren liebevollen Eltern verabschiedet hatten, kletterten wir in den viel zu engen, mit übermutigen Schülern gefüllten Bus. Nach einigen Zwischenstops auf verschiedenen Tankstellen in den Tiefen Frankreichs und ungefähr zwölf Stunden Fahrt, sind wir schließlich in Trinité-Sur-Mer angekommen. Dort gab es einige Komplikationen, da wir Schüler nun unsere Skipper mit den passenden Schiffen finden mussten. Nach einigem Hin und Her hatten alle Schüler alles was sie brauchten: Von Nahrung über verloren geglaubte Koffer bis hin zu den endlich gefundenen Skipper.

Am Nachmittag fuhren alle Boote raus um den Schülern ein wenig zu demonstrieren wie das Segeln funktioniert. Die Schüler welche letztes Jahr schon dabei waren, frischten ihre Kenntnisse auf und die Neulinge wagten sich langsam an das Ganze heran. Zum Glück war sehr gutes Wetter um sich an das Segeln zu gewöhnen. Die Sonne schien und es wehte ein leichtes Lüftchen.

Nach einem sehr lehrreichen, interessanten und lustigen Segelausflug, gingen wir alle zusammen in ein nah gelegenes Restaurant, wo wir die lokalen Austern zu kosten bekamen. Zudem gab es noch Miesmuscheln, ganz traditionell serviert mit Pommes. Während dem Essen wurde die allgemeine Schlaflosigkeit des Busses bemerkbar. Nach einem ereignisvollen Tag gingen wir über die Brücke, von welcher aus man tagsüber eine wunderschöne Sicht auf den Hafen hat, zurück und legten uns müde in unsere Kajüten.