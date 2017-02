Mutmaßlicher Taliban-Kämpfer festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat nach Informationen desim Raum Prüm einen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer festnehmen lassen. Dem 21-jährigen Afghanen Khan A. wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte eine "Festnahme im nördlichen Rheinland-Pfalz". Der Ende Januar festgenommene Beschuldigte soll sich vor drei Jahren in Afghanistan den Taliban angeschlossen haben und Leibwächter eines sogenannten Kreisverwalters der islamistischen Terror-Bewegung gewesen sein. In dieser Funktion soll er laut den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft auch einen "Vollstrecker von Todesurteilen" begleitet haben. Die Talibanopfer seien überwiegend afghanische Regierungs- und Militärangehörige gewesen.

Weitere Details nannte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nicht. Es ist bereits die zweite Festnahme eines mutmaßlichen Taliban in Rheinland-Pfalz innerhalb von acht Wochen. Anfang Dezember wurde ein 20-Jähriger verhaftet, der als "Gotteskrieger" gegen afghanische Polizei- und Sicherheitsbehörden gekämpft haben soll. Auch er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Taliban-Bewegung ist in Deuts chland als ausländische Terrororganisation verboten. Ihren Mitgliedern droht eine bis zu zehnjährige Gefängnisstrafe. Im vergangenen Jahr ließ die Bundesanwaltschaft nach Volksfreund-Recherchen drei mutmaßliche Taliban festnehmen; in diesem Jahr war der im Altkreis Prüm festgenommene Beschuldigte der bislang einzige.

Wie die Behörde auf die Spur der Terrorverdächtigen kam, wollte der Sprecher gegenüber demnicht sagen. Auch nicht, ob es sich bei einem der Beschuldigten um einen Asylbewerber handelt, der die Behörden selbst informiert haben könnte, um einer Abschiebung zu entgehen. Die Welt hatte zuletzt darüber berichtet, dass sich einige afghanische Asylbewerber in Deutschland als Taliban-Kämpfer "offenbart" hätten, um bleiben zu können. Seit Ende vergangenen Jahres werden abgelehnte afghanische Asylbewerber vermehrt abgeschoben – allerdings nicht aus Rheinland-Pfalz.