Es wird gebunkert

RTL-Direktor Alain Berwick, der gestern im Medienhaus war, spricht vorerst nicht mit Journalisten; ein seltsames Gebaren für einen Direktor eines Kommunikationsunternehmens.

Die Spannung sei regelrecht zu spüren, so ein Mitarbeiter. Das Thema RTL/Lunghi wurde auch nicht mehr in den RTL-Nachrichten aufgegriffen. Kommende Woche soll – so wurden die Journalisten anderer Medien vertröstet – dann Stellung genommen werden. Immerhin ...

Unter anderem muss dann wohl Klarheit in die seltsamen chronologischen Abläufe um das ärztliche Attest von Sophie Schram gebracht werden. Die Reporterin wartete recht lange, ehe sie zum Arzt ging, die Aufnahmen des Zwischenfalls weisen zudem nicht auf starke Gewaltanwendung hin.

Ob das Attest vor der Entscheidung, vor Gericht zu ziehen (was schlussendlich dann doch nicht geschah), vorlag oder erst danach, ist zumindest unklar. Zurzeit läuft ein internes Ermittlungsverfahren und der teils selbst verursachte moralische Schaden für RTL ist nicht zu vernachlässigen. Klare Worte würden helfen ...

