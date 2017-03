Stunde Null für Joe Thein

Seit einer Woche knobelt man innerhalb der ADR daran, wie man das Problem Joe Thein lösen kann. Der Gemeindepolitiker sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit zweideutigen Aussagen in den sozialen Medien für Aufregung in Luxemburg. Vergangene Woche zog die Partei nach einem Facebook-Like Theins die Handbremse. Parteikollege Fernand Kartheiser hatte auf seiner Seite eine Meldung über die Reaktion des polnischen Botschafters auf die Polen-Kritik Asselborns veröffentlicht.

Ein Anhänger des Politikers wünschte kurz darauf in der Kommentarleiste dem Außenminister einen Tod wie dem ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy in Dallas ( ► Link ). Kartheiser reagierte und sperrte den Mann, blieb allerdings seinem Thema Meinungsfreiheit treu.Joe Theins "Like" allerdings löste einen Sturm der Entrüstung aus. Hohn, Spott und heftige Kritik musste die Partei über sich ergehen lassen. Innerhalb des ADR gibt es zwei Strömungen. Eine schielt in Richtung AfD, Le Pen und Konsorten. Besonders Fernand Kartheiser sieht am rechten Rand eine neue Wählerschaft. Mit Thein im Gepäck versucht Kartheiser bereits seit Jahren dort auf Wählerfang zu gehen. Thein wurde bereits auf einer AfD-Veranstaltung in Düsseldorf 2016 ( ► Link ) gesehen.

Dem gemäßigten Flügel in der Partei rund um Gaston Gibéryen geht dies zu weit. Er distanziert sich ganz klar von dieser Ausrichtung. Seit einer Woche wird an dem Parteiausschluß von Joe Thein gearbeitet. Machtkämpfe innerhalb des ADR laufen. Wer gewinnt, wird sich am am Donnerstagabend im Nationalkomitee zeigen. Wie es in der Partei hinter vorgehaltener Hand heißt, fiel bereits am Dienstag die Entscheidung, Thein vor die Tür zu setzten. Offiziell schweigt man.