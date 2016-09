"Erbärmlicher Haufen"

In einer Reaktion am Samstag erklärte Trump, Clinton werde den politischen Preis dafür zahlen. "Wow, Hillary Clinton hat meine Unterstützer so sehr beleidigt, Millionen toller, hart arbeitender Amerikaner. Ich denke, das wird sie an den Urnen teuer zu stehen kommen."

Wörtlich sagte Clinton: "Krass verallgemeinert gesagt könnte man die Hälfte von Trumps Anhängern in einen - wie ich es nenne - Korb der Erbärmlichen werfen. Oder? Die Rassisten, die Sexisten, die Homophoben, die Xenophoben, die Islamophoben - Sucht euch was aus."

"Unverbesserlich"

Weiter sagte die Demokratin: "Und leider gibt es solche Leute. Und er hat ihnen Auftrieb gegeben. Er hat ihren Webseiten eine Öffentlichkeit gegeben, auf die früher nur 11.000 Menschen zugriffen. Jetzt sind es elf Millionen." "Einige dieser Leute sind unverbesserlich, aber zum Glück sind sie nicht Amerika", sagte Clinton.

Es gebe auch noch die andere Hälfte der Trump-Unterstützer, denen man zuhören müsse, weil sie sich von der Regierung und der Wirtschaft des Landes im Stich gelassen fühlten. "Sie glauben nicht alles, was er sagt, aber er scheint ihnen Hoffnung in Aussicht zu stellen, dass ihre Leben sich ändern."

Clinton-Sprecher Nick Merrill erklärte später, die Demokratin habe mit dem erbärmlichen Haufen die ultrarechte "Alt-right"-Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei und deren Anhänger gemeint. Die Gruppe setzt sich für die "weiße Identität" der USA und die Bewahrung westlicher Werte ein.