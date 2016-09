EZB hält an Nullzins fest

Zugleich entschied sie am Donnerstag aber, das noch bis März 2017 laufende milliardenschwere Anleihenkaufprogramm nicht zu verlängern. Mit dem Anleihenkaufprogramm pumpt die EZB jeden Monat 80 Milliarden Euro in die Wirtschaft, um diese anzukurbeln und die Inflationsrate auf ein höheres Niveau zu bringen.

Trotz dieser hohen Geldmengen und den weiter billigen Krediten hat sich der gewünschte Preisauftrieb nicht eingestellt. Im August lag die jährliche Inflationsrate bei 0,2 Prozent und damit deutlich unter den knapp unter 2 Prozent, die die EZB anpeilt.

Seit März 2015 flossen 1 Billion Euro über das Ankaufprogramm in die Wirtschaft, das seit Juni auch Unternehmensanleihen umfasst.

Der EZB-Rat, in dem 25 Mitglieder sitzen, beließ ferner den Strafzins für überschüssige Geldeinlagen der Banken bei minus 0,4 Prozent. Investoren warteten am frühen Nachmittag darauf, was EZB-Chef Mario Draghi in der Pressenkonferenz zu den jüngsten Entscheidungen und zum wirtschaftlichen Ausblick für die 19 Länder umfassende Eurozone sagen werde.