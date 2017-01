Verrat an christlichen Werten ...?

Der Streit zwischen Bistum und Kirchenfabriken geht nach der Vorstellung eines nationalen Fonds vergangene Woche in eine neue Runde. Dieser Fonds, in dem sämtliche Vermögenswerte der 285 Kirchenfabriken zusammengeführt werden sollen, stand am Ende im Mittelpunkt einer Petitionsdebatte gestern im Parlament. Rund 11.700 Personen hatte eine vom Syndikat der Kirchenfabriken lancierte Petition „zur Modernisierung der Institution Kirchenfabriken“ unterzeichnet.

Serge Eberhard und Marc Linden umrissen vor den Mitgliedern der Petitionskommission und der innenpolitischen Kommission nochmals die zentralen Vorstellunn, bzw. die zentralen Probleme des Syfel (Syndikat der Kirchenfabriken). Betreffend die Idee einer Modernisierung der bestehenden Strukturen teile das Syfel mittlerweile die Stoßrichtung der Regierung.

Ja, das Modell der bestehendenKirchenfabriken sei ein System, „das nicht mehr den heutigen Vorstellungen von Demokratie und Transparenz entspricht“, erklärt Eberhard. Und deshalb wolle auch das Syfel eine Reform. Allerdings unter Beibehaltung der aktuellen Kirchenfabriken, wenn auch in reduzierter Zahl (1 pro Gemeinde). Die Kirchenfabriken seien nicht nur wesentlich älter als die Kirche (Bistum), die es erst seit dem Konkordat von 1809 gebe, die Kirchenfabriken hätten auch die Werte eingebracht - entweder über Erbschaften oder erwirtschaftet - um die es gehe. Diese Werte gehören demnach ganz klar den lokalen Gemeinschaften und dürfen deshalb nicht in einem gemeinsamen Topf zusammengeführt werden, so die Syfel-Sprecher. Eine Enteignung der lokalen Kirchenfabriken werde man nicht akzeptieren.

Kirchenfabriken seien letztlich nichts anderes als ein Sport- oder Kulturverein, so die These des Syfel. Und deshalb müsse es den Gemeinden auch in Zukunft erlaubt sein, sie genau wie andere Vereine auch finanziell zu unterstützen. Das auf dem Instanzenweg befindliche Gesetz verbietet dies. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern. „Ich hätte mich nie getraut, eine Kirchenfabrik mit einem Sportverein zu vergleichen“, meinte in der Debatte Alex Bodry (LSAP).

Es gebe einen internationalen Konsens, dass Kirchenfabriken keine Vereine mit zivilrechtlicher „personalité juridique“ sondern „établissements publics“ sind. Sport- und Kulturvereine würden dagegen ihre Aktivitäten in gemeindeeigenen Räumen abhalten, voraus sich die Pflicht ergebe, über finanzielle Zuwendungen auch deren Unterhalt zu sichern. Anders verhalte es sich mit Pfarrvereinen, so Bodry.

Von Diane Adehm (CSV) kam die Frage, wie das Syfel zu dem am Freitag vom Bistum vorgestellten nationalen Fonds stehe. Die Antwort lässt sich in einem klaren „Nein“ resümieren. Man sei nie wirklich im Dialog mit dem Bistum gewesen, habe aber von Anfang an gesagt, dass man gegen einen solchen Fonds sei. Deshalb sei man auch nicht zu einer Vorab-Präsentation am Donnerstag erscheinen. Die Statuten zu dem Fonds habe man sich allerdings angesehen. Und die seien haarsträubend. „Eine schwerfällige und komplizierte Struktur, in der die Verwaltungsräte in den 33 Pfarreien eigentlich nichts mehr zu sagen haben“, so das Urteil von Marc Linden.

Dieser Fonds entspreche auch nicht den christllichen Werten, wie man sie verstehe. Das sehe aus wie eine auf Gewinnmaximierung ausgelegte Immobiliengesellschaft. Eine Bemerkung, die Innenminister Dan Kersch nicht unkommentiert liess. „Wir wissen doch alle, dass manche Kirchenfabriken auf dem Immobilienmarkt ganz aktiv waren.“ Das sei aber nicht der Punkt, so Kersch. „Wie dieser Fond ausgestaltet wird ist eine Frage, die kirchenintern geklärt werden muss.“