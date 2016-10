Kein Bedarf an mobilen Schlachthäusern

Mobile Schlachthäuser fahren direkt auf den jeweiligen Bauernhof und schlachten die Tiere vor Ort um deren Stress zu reduzieren. Diese Art des Schlachtens verhindert, dass die Tiere über weite Strecken transportiert werden müssen. Obwohl die mobilen Schlachthäuser immer beliebter werden, und unter anderem in Deutschland und Schweden zu finden sind, ist diese Art des Schlachtens in Luxemburg kein Thema. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Henri Kox und Gérard Anzia, erklärt der Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, dass es im Großherzogtum schlicht keine Nachfrage für mobile Schlachthäuser gibt.

Dr. Félix Wildschutz, Direktor der "Division de l'Inspection vétérinaire" im Landwirtschaftsministerium, sieht auch keine Notwendigkeit eines mobilen Schlachthauses im Großherzogtum. "In Luxemburg sind die Transportwege zu den beiden Schlachthäusern ("Coboulux" in Wecker und "Abattoire Ettelbruck"; Anm d. Red.) kurz. Mehr als 50 bis 60 Kilometer muss kein Landwirt fahren", so Wildschutz. Außerdem würden viele Bauern ihre Tiere oftmals selbst zum Schlachthaus fahren, so dass die Tiere in der ihnen bekannten Umgebung transportiert werden würden.

Der Direktor der "Division de l'Inspection vétérinaire" fügt hinzu, dass ein bis zwei "vétérinaire-inspecteur" bei jeder Schlachtung vor Ort sind, um für eine "schonende und möglichst stressfreie Schlachtung" zu sorgen. Aus diesem Grund hat das Landwirtschaftsministerium laut Dr. Félix Wildschutz kein Problem damit, dass die luxemburgischen Landwirte kein Interesse an mobilen Schlachthäusern haben. "Wir sind mit der aktuellen Situation zufrieden. Viele andere Länder klagen beispielsweise über einen Personalmangel wenn es um die Kontrolle der Schlachtungen geht, bei uns ist dies nicht der Fall", so Dr. Félix Wildschutz abschließend.