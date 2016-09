Offener Streit mit Frankreichs Regierung

Die Alstom-Führung sollte jede Idee zu einer teilweisen Schließung des Standorts Belfort vergessen, sagte Ministerpräsident Manuel Valls am Dienstag. Auch Präsident Francois Hollande betonte auf einer Rumänien-Reise: "Es wird alles getan werden, dass Belfort erhalten bleibt und das bedeutet für die nächsten Jahre." In einer Reuters vorliegenden Mitteilung an die Belegschaft hatte Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge zuvor das geplante Aus für die Zugproduktion in dem Werk verteidigt. Damit würden Jobs an anderen Standorten gesichert.

"Trotz all unserer Anstrengung, sieht es zurzeit unmöglich aus, am Sitz in Belfort eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten", schrieb der Alstom-Chef den Mitarbeitern vor Ort. Valls sicherte dagegen zu, dass an öffentlichen Aufträgen gearbeitet werde. Sowohl im Ausland, etwa in Italien, als auch in Frankreich seien bereits Fortschritte zu verzeichnen. Die Konzern-Führung könne auf den Staat zählen.

Der Hersteller des französischen Hochgeschwindigkeitszuges TGV hatte vergangene Woche angekündigt, wegen ausbleibender Bestellungen bis zum Jahr 2018 die Zugproduktion in Belfort auslaufen zu lassen. Den 400 betroffenen Arbeitern an der in Ostfrankreich liegenden Produktionsstätte soll an anderen Standorten eine Stelle angeboten werden.

Die Ankündigung hatte heftige Reaktionen ausgelöst. Vergangenen Donnerstag hatte Hollande bereits den Alstom-Chef einbestellt. Die Regierung plant nach Angaben des Industrieministeriums aber keine Erhöhung des Stimmrechtsanteils von 20 Prozent. In Frankreich stehen im kommenden Frühjahr Präsidentschaftswahlen an.