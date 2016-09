Samsung stoppt Verkauf des Galaxy Note 7

Der südkoreanische Handyhersteller Samsung stoppt vorerst den Verkauf seines neuesten Smartphones Galaxy Note 7. Grund seien Probleme mit dem Akku, sagte der Chef der Samsung-Handysparte, Koh Dong-Jin, am Freitag.

Es gebe "Informationen" über Explosionen des Akkus im Galaxy Note 7. Wer das Gerät bereits gekauft habe, bekomme ein neues Smartphone. "Wir haben mehrere Berichte über Akku-Explosionen beim Note 7 erhalten. Es wurde bestätigt, dass es ein Akku-Problem ist", sagte Koh weiter.

Bislang sei das Problem bei 24 Smartphones aufgetreten. Samsung tue dies "sehr leid". Samsung ist bei Smartphones Weltmarktführer. Das Galaxy Note 7 war am 19. August auf den Markt gekommen. Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang rund eine Million Geräte verkauft, unter anderem in Südkorea und in den USA.

Der Verkauf in Europa sollte eigentlich im September beginnen. In den vergangenen Tagen hatten Käufer des Note 7 Fotos und Videos von angesengten Geräten ins Netz gestellt, mit einem zum Teil geschmolzenen Touchscreen. Das Gerät habe plötzlich Feuer gefangen, berichteten die Nutzer.