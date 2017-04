Vieles stimmt, eines aber nicht

Am Samstag hatten wir über Pläne berichtet, die Brüssel in puncto europaweite Maut für Fahrräder haben soll, dies wegen der sehr hohen Ausgaben und Subventionen beim Planen und Bau von Radwegen. Als Beispiel für die immensen Investitionen wurd in einem Arbeitspapier ein Radweg in Luxemburg, genauer gesagt zwischen Gosseldingen und Lorentzweiler, aufgeführt.

Es eine Tatsache ist, dass der oben genannte Radweg mit seinen Millionen teueren Brücken und speziellen Anlagen hinter vorgehaltener Hand als der teuerste Teilabschnitt eines Radweges in ganz Europa bezeichnet wird. Ebenso ist es eine Tatsache, dass dieser Radweg entlang der Straße führt, die laut ehemaliger Bautenministerin Erna Hennicot-Schoepges nach der Eröffnung der Nordstraße für den motorisierten Verkehr geschlossen werden und nur noch Spaziergängern und Radfahrern vorbehalten sein sollte. Diesen Radweg, der die Unterschrift von Claude Wiseler trägt und einen großen Batzen an öffentlichem Geld verschlang, hätte es also an sich überhaupt nicht gebraucht!

Was aber in unserem Bericht ( ► Link ) am Samstag nicht stimmte, war der Verweis auf Pläne der EU betreff einer bevorstehenden Einführung einer Fahrradmaut. Das war ein Aprilscherz, der aber bei vielen unserer Leser für Diskussionen, Aufregung und Kommentare gesorgt hat. Zu hoffen bleibt nur, dass aus diesem Scherz nicht doch einmal Realität wird, denn wer weiß, mit welchen Ideen und Plänen uns Brüssel in naher Zukunft noch überraschen wird.