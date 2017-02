Wenig Narren im Straßenverkehr unterwegs

Zum Höhepunkt der Karnevalssaison in Luxemburg hatte die Polizei verstärkt Alkoholkontrollen angekündigt. An diesem Wochenende mussten im ganzen Land 344 Autofahrer einmal kräftig blasen. Alleine in Zolver mussten in der Nacht auf Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr sich 132 Autofahrer einem Alkoholtest unterziehen. Neben Verwarnungen, mehreren Protokollen und einer Blutprobe, verlor ein Autofahrer seinen Führerschein.

Auf der Nationalstraße bei Bech-Kleinmacher wurden 153 Autofahrer kontrolliert. Hier blieb es lediglich bei vier Protokollen. In Remich wurden auf der Nationalstraße entlang der Mosel 59 Fahrer kontrolliert. Ein Fahrzeughalter ist seinen Führerschein los.

Im Süden von Luxemburg wurden zwei weitere Führerscheine wegen Alkohol hinter dem Steuer eingezogen. Mehrere Protokolle wurde verteilt. In einem Fall wurde gegen das Drogengesetz verstoßen, heißt es von der Polizei. Ein Fahrzeug wurde daraufhin beschlagnahmt. In fünf Fällen wurde gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Zwischen Crendal und Tratten im Norden von Luxemburg landete ein völlig betrunkener Autofahrer nach einer Kurve in einem Hang. Laut Polizei versuchte er immer wieder mit Vollgas aus dem Hang zu fahren. Es stellte sich heraus, dass das Auto weder versichert noch angemeldet war. Das Kennzeichen war auf ein anderes Fahrzeug registriert. Der Mann ist seinen Führerschein los.