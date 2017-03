Asylbewerber vor Polizeipatrouille geflüchtet

Einer Patrouille fiel am Samstagabend in Rodingen in der route de Luxembourg ein verdächtiges, in Frankreich immatrikuliertes, Fahrzeug auf. Die beiden Insassen wurden nach ihren Ausweisen gefragt, hatten jedoch keine Papiere dabei. Plötzlich riss der Fahrer die Tür auf und flüchtete über einen Zaun auf das Arcelor-Gelände. Der Mann konnte nicht eingeholt werden. Mittlerweile war auch der Beifahrer geflüchtet.

Bei der anschliessenden Fahndung konnte der flüchtige Fahrer kurze Zeit später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er im Juli 2011 unter verschiedenen Namen Asyl beantragt hatte. Laut Informationen der französischen Polizei ist der Mann, seit Januar 2017, nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins. Dies wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Der anschließend durchgeführte Drogenschnelltest verlief auch positiv. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Von dem Beifahrer fehlt bislang jede Spur. Das meldete am Sonntag die Polizei.