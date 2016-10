150.000 Plastik-Flaschenverschlüsse fürs Guinnessbuch

Eigentlich sollte der Rekordversuch schon letztes Jahr steigen. Doch da der Partner für die Organisation des Events, das portugiesische Onlineportal bomdia.lu dieses Jahr sein fünfzehnjähriges Bestehen feiert, überredeten die Verantwortlichen Augusto Cancela, das Datum zu verschieben.

Eine gute Wahl, denn so konnte die nun in der Harlinger Turnhalle geschaffene Flagge dem neuen Fußball-Europameister aus Portugal gewidmet werden. Neben bomdia.lu unterstützte die Gemeinde Winseler ihren Einwohner Augusto Cancela tatkräftig bei seinem Unterfangen und stellte ihm Räumlichkeiten zur Verfügung, um seine 135.000 gesammelten Verschlussstopfen zwischenzulagern.

Und so schuf der 51-Jährige an diesem Wochenende, zusammen mit einer Vielzahl von freiwilligen Helfern, eine 150 Quadratmeter große Flagge aus bunten Stopfen. Der schwierigste Teil, das Mittelstück, war schon am Samstagnachmittag fast fertig. Aber 150.000 Stopfen schön schlüssig auf den Boden einer Turnhalle zu legen, erfordert viel Geduld und gesunde Kniescheiben. Am Sonntag um 16.00 Uhr konnte der anwesende Notar das Gelingen des Versuchs feststellen. Ins Guinnessbuch der Rekorde kommt Augusto Cancela allerdings erst nach der eingehenden Prüfung des gesamten Dossiers durch die zuständige Kommission.

Aber egal ob der Rekord nun anerkannt wird oder nicht, gefeiert wurde der Abschluss des Projektes schon jetzt. Dazu hatte Augusto, der in seiner Freizeit ein begeisterter Brieftaubenzüchter ist, die Idee, für jeden Quadratmeter seines Werkes eine Taube aufsteigen zu lassen. Und so flogen am Sonntag 150 Brieftauben in den Abendhimmel über Harlingen.