Warten auf Regierungsvorschlag

Man warte weiter auf den Vorschlag der Regierung, so Generalsekretär Romain Wolff im Anschluss an die Vorstandssitzung vor der Presse. Die CGFP verweist weiter darauf, dass die finanzielle Situation beim Staat besser sei als erwartet und man deshalb die gestellten Forderungen natürlich aufrecht erhalte.

Die bessere Situation sei u.a. bei verschiedenen Elementen der Budget-Vorstellung sichtbar gewesen; ein Budget 2017, dem die CGFP eher positiv gegenüber steht ("richtige Richtung"). Man müsse dieses Budget aber zusammen mit der Steuerreform sehen, und hier ist die CGFP nicht mit allem einverstanden.

Vom Bürger vorfinanziert, nicht genug Massnahmen für "mono-parentaux", Kapital nicht genug besteuert, der Mindestlohn müsse steuerfrei bleiben - dies sind einige der Kritikpunkte.

Fundamental ist die CGFP der Meinung, dass das Ganze ausserdem keine wirklich tiefgreifende Reform ist, sondern eher "punktuelle Änderungen", so Romain Wolff. Das sehe man alleine schon am "Rekordtempo", in dem sie ausgearbeitet worden sei.

Des Weiteren wehrt sich die CGFP gegen die oft gemachte Darstellung, eine Index-Tranche bedeute mehr Lohn: "Es ist eine nachträgliche Anpassung - und noch nicht mal ganz - an die Preisentwicklung. Von mehr Lohn kann man nur nach einer Gehälterverhandlung sprechen."

Die CGFP kündigte ebenfalls an, sich am Dienstagmorgen am Protest-Piquet auf Kirchberg gegen CETA beteiligen zu wollen. In diesem Dossier zeige sich, dass die Politik sich zu weit von der Bevölkerung entfernt habe, so Romain Wolff über das Freihandelsabkommen mit Kanada.

Weitere Informationen zum Thema in der Dienstagausgabe (18.10.2016) des Tageblatt (Print und Epaper).