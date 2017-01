Valls fängt sich Ohrfeige ein

Dienstagmorgen in Lamballe in der Bretagne. Ex-Premier Manuel Valls ist auf Wahlkampftour in der Ortschaft. Nach einem Besuch des Rathauses begrüßt er Schaulustige vor Ort.

Beim Händeschütteln zückt ein junger Mann seine Hand und verpasste dem Sozialist eine Ohrfeige. Sofort stürzte sich ein Personenschützer auf den Mann. Er wurde festgenommen.