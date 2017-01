650 Autos brennen

In der Silvesternacht sind in Frankreich 650 Autos in Brand gesetzt worden. Damit gingen nach Angaben des Innenministeriums in Paris mehr Autos in Flammen auf als beim letzten Jahreswechsel, aber immer noch deutlich weniger als in den Jahren zuvor.

Vor allem in französischen Problemvorstädten zünden Randalierer an Silvester Fahrzeuge an. Noch vor wenigen Jahren waren es mehr als 1000 Autos in einer Nacht. Die diesjährige Silvesternacht verlief nach Angaben des Innenministeriums "ohne größere Zwischenfälle".

Wegen "Spannungen oder Störungen der öffentlichen Ordnung" wurden aber 454 Menschen festgenommen, wie das Ministerium am Sonntagabend mitteilte. Um Ausschreitungen zu verhindern und aus Sorge vor Anschlägen waren an Silvester in Frankreich dieses Jahr rund 100.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.