Einbrüche und Führerscheinentzug

In der Hauptstraße in Merzig, der "Freschegaass" in Bettendorf, der Alphonse Benoit-Straße in Düdelingen, der Hauptstraße in Bergem, der rue du Scheid in Oberanven, der Jos Schroeder-Straße in Rammeldingen sowie an vier verschiedenen Stellen in der Hauptstadt sind Diebe in Wohnungen eingebrochen. Angaben darüber, was entwendet wurde, fehlen noch.

Weiter meldet die Polizei, dass sie bei Kontrollen um 1.20 Uhr einen Führerschein auf der Strecke Foetz-Bettemburg und um 03.45 Uhr einen auf dem Escher Boulevard Prince Henri eingezogen hat. In beiden Fällen standen die Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Kurz nach 8 Uhr war es am Samstag zu einem Verkehrsunfall im Tunnel Grouft gekommen, in den drei Fahrzege verwickelt waren. Verletzt wurde niemand. Während der Aufräumarbeiten war der Tunnel in Richtung Norden kurzfristig gesperrt.