Schneidbrenner im Dauereinsatz

Mehrere Bagger, ein 220 Tonnen-Autokran und zahlreiche Arbeiter sind derzeit mit dem Abriss der "Ronn Bréck" im Escher Stadteil Neudorf beschäftig. Bei dem Riesenkran wurden extra Tonnenschwere Gegengewichte montiert um die schweren Stahlträger der rostigen Brücke aus ihren Verankerungen zu heben.

Zuvor müssen alte Bolzen in der Brücke entfernt werden. Handwerker brennen sich mit Schneidbrenner durch die zahlreichen Stahlverstrebungen der baufälligen Stahlkonstruktion. Überall Funkenflug und krachende Metallteile. Millimeterarbeit ist angesagt. Die Stahlarbeiter stehen im ständigen Funkkontakt mit dem Kranführer.

Die Brückenteil müssen vorsichtig heruntergehoben werden. Anschließend muss der Kran die Teile am Boden umsetzten. Dort werden sie in kleinere Stücke geschnitten. Wegen der Abrissarbeiten und dem Abtransport der Brücke musste die rue de Schifflingen und die N31 gesperrt werden. Wenn nichts schief geht, soll der Verkehr in Esch-Neudorf wieder am Sonntag rollen.

Der alte Stahlkoloss wurde 1927 gebaut, um die Stahlwerke zwischen Luxemburg und Frankreich logistisch zu verbinden. Seit 1977 rollte nichts mehr über "Ronn Bréck". Seit 40 Jahren holte sich die Natur die Brücke zurück.