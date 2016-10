Protestbriefe von Kirchenfabriken

Wie das Syndikat der Kirchenfabriken Syfel in einer Pressemitteilung hervorhebt, haben 205 Kirchenfabriken einen vom Syfel verfassten Protestbrief an den Innenminister Dan Kersch sowie an den Erzbischof Jean-Claude Hollerich geschickt.

Die Protestbriefe der 205 Kirchenfabriken sind laut dem Syfel von 872 Personen unterschrieben worden. Die Unterzeichner fordern die Adressaten der Briefe dazu auf, „umgehend den Dialog mit den Kirchenfabriken und dem Syfel aufzunehmen“. Des Weiteren sollten die Kirchenfabriken laut den Protestbriefen „reformiert“ beziehungsweise „modernisiert“ und nicht „zerschlagen“ werden.

Es sei letztlich „inakzeptabel, dass weder die Kirchenräte selbst noch deren Syndikat, das Syfel, vom Ordinariat und vom Innenministerium als Gesprächs- bzw. Verhandlungspartner angesehen werden“.