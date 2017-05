Der alte Hochofen in Belval glüht wieder

Mehr als 20 Kultur-Spots gab es in und rund um Esch/Alzette zu besichtigen ( ► Link ). Besonders der Hochofen in Belval hatte am Samstagabend seinen großen Aufritt.

Es war ein spannender Abend an einem besonderen Orte, der die Nacht zum Tag werden ließ. Besonders die Lichtershow ließ den alten Hochofen wieder glühen.