Macron und Le Pen geben Stimmen ab

Der sozialliberale Favorit Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte wählten am Sonntagvormittag in ihrem Wahlkreis im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal. Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister hatte in letzten Umfragen einen deutlichen Vorsprung vor seiner rechtspopulistischen Stichwahlgegnerin Marine Le Pen.Die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen hat bei der entscheidenden Stichwahl um das französische Präsidentenamt gewählt. Le Pen gab ihre Stimme am Sonntagvormittag im nordfranzösischen Hénin-Beaumont ab, einer Hochburg ihrer Partei Front National (FN).Um effektiv zu regieren, wird der Präsident oder die Präsidentin eine parlamentarische Mehrheit brauchen, um die eigenen vorgeschlagenen Gesetze einzuführen. Bei Parlamentswahlen im kommenden Monat stehen alle 577 Sitze in der französischen Nationalversammlung zur Wahl. Diese finden auch in zwei Runden statt, am 11. und 18. Juni.Präsident François Hollande hat seine Stimme bei der Stichwahl über seinen Nachfolger abgegeben. Hollande wählte am Sonntagmorgen in seinem Wahlkreis im zentralfranzösischen Tulle. Der Sozialist hatte wegen schlechter Umfragewerte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen rief Hollande mehrfach zur Wahl des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron auf, um die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu verhindern. Der Kandidat von Hollandes eigener Partei, Benoît Hamon, war mit nur 6,4 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der Präsidentenwahl ausgeschieden.

Hollande ist nur noch wenige Tage Hausherr im Élyséepalast ( ► Link ): Spätestens am kommenden Sonntag (14. Mai) muss das Amt an den Wahlsieger übergeben werden.Der offizielle Wahlkampf war in der Nacht zum Samstag zuende gegangen, am Wochenende gab es keine Kundgebungen mehr. Fernseh- und Radiointerviews mit den Kandidaten waren verboten, auch neue Umfragen durften nicht mehr veröffentlicht werdenViele Franzosen sind mit beiden Kandidaten unzufrieden. In Paris sagte der Wähler Yves Robert, er habe aus Protest einen leeren Stimmzettel eingeworfen. Dagegen sagte die Wählerin Gabrielle Lebbe, sie habe abgestimmt, weil sie sich Sorgen um ihre Enkel mache.In Frankreich haben erneut Mitglieder der Aktivistinnengruppe Femen gegen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen protestiert. Sie kletterten am Sonntag im nordfranzösischen Hénin-Beaumont barbusig auf ein Baugerüst an einer Kirche und entrollten ein Protestplakat. Polizisten nahmen die Frauen fest. Le Pen von der rechtsextremen Front National wollte im Laufe des Tages in Hénin-Beaumont ihre Stimme abgeben.Frankreich stimmt über den Nachfolger von Präsident François Hollande ab. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr. Bei der Stichwahl trifft die Rechtspopulistin Marine Le Pen auf den pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron.

In französischen Überseegebieten wurde bereits am Samstag abgestimmt. Die letzten Wahllokale in Frankreich selbst schließen um 20.00 Uhr. Für kurz danach werden die ersten Prognosen erwartet.

Allez voter pour choisir la France de demain #Presidentielle2017 — Cécile (@staremyheart) 7. Mai 2017

Wegen der Terrorgefahr steht die Wahl unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 50.000 Polizisten sollen die Abstimmung schützen. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge.

Erst Mitte April wurde ein Polizist bei einem Anschlag auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées getötet. Ein am Freitag nahe einer Militärbasis in Nordfrankreich festgenommener Ex-Soldat gestand nun laut der Nachrichtenagentur AFP die Planung eines Anschlags im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat.

Ermittlern zufolge habe der als radikalisiert eingestufte Mann "psychisch sehr instabil" gewirkt und sich "zusammenhangslos, aber nicht wirr" geäußert, sodass zunächst unklar blieb, ob in dem Fall wirklich eine ernste Bedrohung vorlag.

Ok la France, aujourd'hui tu fais pas de conneries, ok... OK ?!#Presidentielle2017 — Benjamin "Lugia" V. (@Lugia_Blizz) 7. Mai 2017

Für Frankreich beginnt mit der Wahl eine neue politische Ära. Denn die Bewerber der traditionellen Regierungsparteien – Konservative und Sozialisten – waren schon im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Die gemäßigten Kräfte der französischen Politik stellten sich hinter Macron, um Le Pen zu verhindern. Allerdings lehnen viele linke Wähler seine wirtschaftsfreundliche Linie ab.