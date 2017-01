Warnung vor glatten Straßen

Wegen den Wetterverhältnissen warnt der ACL am Donnerstag-Morgen vor glatten Straßen. Betroffen sei vor allem der Norden des Landes.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden bereits einige Unfälle gemeldet, wie der 112 am Donnerstagmorgen mitteilt: Auf der Strecke zwischen Eisenborn und Stafelter hat am Mittwochabend sich ein Wagen überschlagen. Eine Person wurde verletzt.

Kurz darauf war auf der Strecke Burmerange - Schengen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Verletzt wurde niemand.

Gegen drei Uhr Nachts gab es dann einen weiteren Unfall in der av.de la faiencerie in Luxemburg. Ein Auto war in einen Mast/Pfosten geprallt. Eine Person wurde leicht verletzt.