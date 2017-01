US-Botschafter in Luxemburg räumt Posten

Pünktlich zum Amtsantritt Donald Trumps wird auch der US-Botschafter David McKean seinen Posten in Luxemburg räumen. Dies teilte die US-Botschaft am Donnerstag mit.

"Seit meiner Ankunft in Luxemburg im April 2016, war es für mich ein großartiges Privileg und eine große Ehre Präsident Barack Obama als 22. Botschafter Luxemburgs gedient zu haben", so die Worte McKean in der Mitteilung.

"Die Freundschaft zwischen den USA und Luxemburg wurde durch die Opfer zahlreicher junger US-Soldaten vor 70 Jahren gefestigt. Beide Länder haben bei vielen wichtigen Themen eng zusammengearbeitet. Ich bin mir sicher, dass dies in Zukunft weiterhin der Fall sein wird."

In den nächsten zwei Wochen werde McKean noch ausführlicher über seine Zeit in Luxemburg berichten. "Meine Frau Kathleen und ich möchten den Luxemburgern zutiefst danken für ihre Gastfreundschaft und die engen Freundschaften, die wir während unseres Aufenthalts in Luxemburg schließen konnten, so der US-Botschafter.