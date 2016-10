Griechischer Fluglotsensteik trifft Luxemburg

Ab Sonntag um 00:01 Uhr Ortszeit legen die Fluglotsen die Arbeit für 48 Stunden nieder. Mit dem Streik in Griechenland droht Reisenden auch in Luxemburg Ärger. Drei Flüge auf die Inseln Rhodos, Kos und Heraklion (Kreta) sind betroffen, heißt es am Freitag von der Luxair.

Mit dem Streik protestieren die grichischen Fluglotsen gegen die Pläne der Regierung zur Reform des zivilen Flugverkehrs. Sie beklagen vor allem die Informationspolitik der Regierung, die entsprechende Gesetzesnovelle im Eilverfahren verabschiedet hat.

Eine weitere Streikrunde wird am kommenden Mittwoch erwartet.