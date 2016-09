Auf der Nordstrecke rollt es wieder

In den letzten Jahren wurde bereits viel in das nationale Eisenbahnnetz investiert. Das betraf u.a. den Hauptbahnhof in Luxemburg, die neugeschaffenen Haltestellen in der Nähe der Lyzeen von Mamer und Belval, den Bahnhof Belval-Universität, das neue Parkhaus mit 670 Stellplätzen am Bahnhof Luxemburg und die M-Boxes für das sichere Unterstellen von Fahrrädern an vielen Bahnhöfen. In den vergangenen Wochen wurden weitere Projekte in die Realität umgesetzt.

Am vergangenen 18. August begannen die Arbeiten zur Modernisierung der Trasse Luxemburg-Ettelbrück-Ulflingen. Hiervon war vor allem das Teilstück zwischen dem Bahnhof Colmar-Berg und der Haltestelle Schieren bzw. dem Bahnhof Ettelbrück betroffen. Die bestehenden Gleisanlagen inklusive Gleisbett wurden entfernt.

„Wir müssen dieses Bett komplett erneuern, da wir nun nicht mehr die hölzernen Eisenbahnschwellen einsetzen, die rund 80 kg das Stück wogen, sondern die neuen Betonschwellen mit einem Gewicht von 250 kg das Stück“, so der Pressesprecher der Eisenbahngesellschaft im August dieses Jahres

Damit diese Arbeiten schnell und sicher vonstattengehen konnten, wurde die Nordstrecke bis zum 14. September komplett gesperrt (die Verbindung zwischen Luxemburg und Ettelbrück sicherten Busse ab). Außerdem wurde auf drei Schichten gearbeitet, also auch nachtsüber.

Pünktlich zum Schulbeginn konnte die Nordstrecke am Donnerstag wieder für den Zugverkehr freigegeben werden.