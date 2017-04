Frau im Park angegriffen

Laut Polizei ereignete sich der Zwischenfall Ende Januar/Anfang Februar. Erst am Donnerstag erfuhr sie von dem Fall. In einem Park in Luxemburg-Stadt belästigt ein Mann eine junge Frau und greift sie an.

Eine ältere Frau mit einem Trolley beobachtet die Szene und fragt, ob alles ok ist. In dem Augenblick wehrt sich die junge Frau und kann flüchten. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann handeln. Er trug zur Tatzeit einen Jogginganzug und ein Basecap.

Ein wichtiger Augenzeuge für die Polizei ist die Frau mit dem Trolley. Sie trug einen roten Mantel und wird auf ungefähr 60 Jahre geschätzt. Sie wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 499 745 00 zu melden.