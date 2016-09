Es regnet Popcorn!

Cleverer und origineller Marketing zahlt sich normalerweise aus. Das muss sich auch Utopolis, das luxemburgische Kino-Unternehmen gedacht haben, als sie sich die Aktion "Popcorn-Drop" einfallen ließen.

Als am Montagmorgen die Sonne aufging, waren 2.000 Tüten Popcorn in Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette verteilt. Das Unternehmen rief die Menschen auf, sie sammeln zu gehen. In einem Video behauptet Utopolis, die Tüten seien von einem Helikopter aus auf die Städte geworfen worden.

Ob dem tatsächlich so ist, wird wohl nur die Marketing-Abteilung von Utopolis wissen. Die Idee kam auf jeden Fall gut an. Auf den sozialen Medien waren zahlreiche Fotos von glücklichen Popcorn-Findern zu sehen. Das Video zu der Aktion, das Utopolis am Sonntag veröffentlichte, lässt sich auch durchaus sehen. Wie es sich für ein Kino-Unternehmen natürlich gebührt.