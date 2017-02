Die grüne Brücke von Düdelingen

Eine neues Projekt der Straßenbauverwaltung nimmt in Düdelingen Form an. Parallel zur Autobahnbrücke entsteht zurzeit eine zweite, neue Brücke. Das 186 Meter lange Bauwerk überspannt die Eisenbahngleise und den Rangierbahnhof. Somit wird das Logistikzentrum Eurohub Süd mit dem intermodalen Terminal in Düdelingen-Bettemburg, das von der CFL genutzt wird, verbunden.

Über die Brücke sollen zwei Fahrspuren für Autos, ein Fahrradweg sowie Fußgängerwege führen. Zusätzlich zur Verkehrsentlastung und einer besseren Verbindung zwischen beiden Industriezonen handelt es sich bei der Brücke also auch um einen Baustein im nationalen Radwegenetz.

Bei der grünen Brücke handelt es sich um eine Fachwerkbrücke vom Typ Warren. Das Besondere: Sie besteht aus verschiedenen Elementen, die zusammengeschweißt und dann stückweise zum nächsten Brückenpfeiler geschoben werden. In einer ersten Phase baut die Straßenbauverwaltung die einzelnen Elemente zusammen. Diese Teilstücke haben eine Länge von 25 Metern und müssen per Schwertransporter nach Düdelingen auf die Baustelle gebracht werden. An Ort und Stelle schweißen die Arbeiter die Teile fertig zusammen.

Am 15. Januar wurde das erste fertige Stück bis zum Pfeiler geschoben. Am 12. März ist das zweite Teilstück fertig zusammengeschweißt und es wird weiter geschoben. Die dritte und vierte Schiebephase erfolgt am 7. Mai und 11. Juni. Bei jeder Verschiebung müssen die Gleise für den kompletten Eisenbahnverkehr gesperrt werden.

Mitte des Jahres soll der Bau fertig sein. Die Kosten betragen 10 Millionen Euro.