Ermittlungen gegen Schuldirektor

Dem Mann werden sexuellen Handlungen an Schülern vorgeworfen, zudem soll es Versuche gegeben haben, bestätigte die Behörde am Mittwoch in Trier. Bei den mutmaßlichen Opfern soll es sich um drei Kinder und Jugendliche handeln. Nähere Angaben gab es nicht.

Die Ermittlungen waren nach einer Anzeige Mitte Januar angelaufen. Die Schulbehörde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Schulleiter nach Bekanntwerden der Ermittlungen vorläufig suspendiert.

Es sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, über das aber erst nach Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Verfahrens entschieden werde, sagte eine ADD-Sprecherin.

Der Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen betonte, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.