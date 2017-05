Ab durch die Hecke

Ein Verkehrsteilnehmer wollte am Montagabend von Leudelange auf die Autobahnauffahrt A4 in Richtung Esch-sur-Alzette steuern. Aus bislang ungeklärter Ursache steuerte der Mann in der Kurve geradeaus ins Gebüsch. Anstatt rückwärts wieder aus der Hecke herauszufahren, versuchte der Mann den Wagen im Gebüsch zu wenden. Dadurch verkeilte sich das Auto.

Während der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholgeruch bemerkt. Ein Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Der Führerschein wurde eingezogen und der Wagen abgeschleppt.