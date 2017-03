Mittal will zukaufen

Nach einem Umweltskandal hatte die italienische Regierung im Jahr 2015 die Kontrolle über die Gruppe übernommen. Das Werk in Tarent soll für eine erhöhte Zahl an Krebserkrankungen in der Region verantwortlich sein. Zudem erwirtschaftete die Gruppe Monat für Monat Verluste in Millionenhöhe. Damals zählte das Unternehmen mehr als 15.000 Mitarbeiter.

Im Rahmen seines Angebots verspricht ArcelorMittal neue Investitionen von über 2,3 Milliarden Euro, sowie neue Zukunftsperspektiven. Zudem soll das Werk umweltfreundlicher ausgebaut werden.

Auf Twitter werben sowohl Lakshmi Mittal, als auch sein Sohn Aditya, für das Angebot ihres Konzerns.

CEO Lakshmi Mittal on Ilva bid: we recognise importance of maximising production&employment while minimising plant's environmental footprint — ArcelorMittal (@ArcelorMittal) March 6, 2017

CFO Aditya Mittal: At the heart of our plan is an investment commitment of over €2bn. This will transform Ilva’s environmental performance. — ArcelorMittal (@ArcelorMittal) March 6, 2017

Bereits im Jahr 2014 hatte ArcelorMittal zusammen mit dem italienischen Mischkonzern Marcegaglia ein Kaufangebot für Ilva abgegeben.