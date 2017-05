Heiß, heißer, am heißesten

Schon am Sonntag ist in Luxemburg für Ende Mai ein Hitzerekord gemessen worden. 31, 5 haben die Wetterexperten von Meteolux am Sonntag gemessen. Auch am Montag steigen die Temperaturen über 30 Grad. Doch am Dienstag könnte es ordentlich blitzen und krachen im Land. Hitzegewitter meldet Meteolux.

Tausende Menschen zog es bei dem hochsommerlichen Wetter am Wochenende an die Badegewässer in Luxemburg. Sämtliche Badestelle am Stausee waren voll. Lange Parkschlangen bildeten sich entlang den Straßen am nationalen Wasserreservoir. Gleiche Szenen in Remerschen. Dort wurde es für die Badegäste besonders eng. Jeder wollte in das kühle Wasser hüpfen.

Auch unsere Nachbarn kamen ins Schwitzen. Am Wochenende war es besonders heiß in Trier. Das Thermometer stieg laut Meteorologen an der Station Petrisberg auf 34,3 Grad. Auf Platz zwei der Hitze-Rangliste landete Saarbrücken-Burbach mit 34,2 Grad. Auf Position drei folgte Trier-Zewen mit 33,6 Grad.

Für Sonntag gab Meteolux eine Unwetterwarnung raus. Über dem Nordosten des Landes wurde es am Nachmittag schwarz am Himmel. An der Mosel im Raum Remich entlud sich das Hitzegewitter mit Orkanböen, Starkregen und Hagelkörnern.