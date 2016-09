Toter Jogger identifiziert - Fahrer gefasst

Bei dem am Sonntag Morgen in Longwy getöteten Jogger handelt es sich um Lionel Pallucci, 56, den Geschäftsführer des "maison de la presse" in Longwy-Bas. Das teilte der Republicain Lorrain auf seiner Internetseite mit. Der Mann war am Sonntag Morgen gegen acht Uhr von einem Auto an der Kreuzung avenue de l’Aviation und rue Charles-de-Gaulle tödlich erfasst worden.

Ein Fußgänger, der sich in der Nähe des Unfallortes aufhielt, konnte Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug machen. Der Fahrer konnte laut Republicain Lorrain ebenfalls ausfindig gemacht werden und wird im Komissariat von Longwy verhört.