Zukünftige Ballkünstler am Werk

Namhafte nationale und internationale Jugendmannschaften bewiesen an beiden Tagen wiederum, wie schön Fussball spielen sein kann. Es wurde um jeden Ball eifrig gekämpft, der Spass stand jedoch im Mittelpunkt bei allen Akteuren. USM-Vizepräsident Christian Strasser zeigte sich wie die vorangegangen Jahre überaus zufrieden mit dem Ablauf des Turniers: "In diesem Jahr konnten wir erstmals die Jugendmannschaft des SV Darmstadt (D) sowie eine Auswahl aus Polen begrüssen. Im kommenden Jahr stehen wir bereits in Verhandlungen mit einer portugiesischen Mannschaft."

Christian Strasser betonte, dass man der Linie treu bleibt, das Turnier attraktiv für alle Jugendlichen zu gestalten. "Mein Ziel und Wusch ist es, dass sich keiner verletzt und dass der Spass im Mittelpunkt steht." Am Samstag wurden sämtliche Partien von USM-Vereinsdelegierten gepfiffen, für die Spiele vom Montag standen offizielle FLF-Schiedsrichter auf dem Platz.

Rund 100 Freiwillige sorgten am Osterwochenende für einen reibungslosen Ablauf. 3 Teams wurden in der Jugendherberge in Schengen untergebracht, alle anderen Teams traten die Rückreise noch am selben Tag an. Christian Strasser zeigte sich hocherfreut, dass Namensgeber und Bruder Jeff Strasser am Freitag selbst beim Aufbau mit anpackte. Jeff Strasser: "Ich bewundere die jungen Kicker, die Qualität, die die Jungs bereits in frühen Jahren an den Tag legen. Bei diesem Turnier erkennt man ob und wie gross der aktuelle Unterschied zwischen Profi-und luxemburgischen Mannschaften ist."

Jeff Strasser bedankte sich bei allen Freiwilligen und Sponsoren, ohne die eine Veranstaltung dieses Ausmasses nicht möglich wäre. Auch wenn sich nach 16 Jahren bereits eine gewisse Routine eingestellt hat, so bedarf es dennoch viel "Engagements", damit das Turnier für alle Spieler ein schönes Turnier wird. Nach der Finalrunde am Montag Abend lädt Christian Strasser alle Helfer, Sponsoren und Spieler zu einem grossen Abschlussfest ein.