Die Spur führt ins Ausland

Die Einkaufsmeile City Concorde in Bartringen erhielt am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr eine Bombendrohung. Die Geschäftsleitung entschied daraufhin das gesamte Gebäude zu evakuieren. Um 10.30 Uhr sollte jedoch im City Concorde die Grundsteinlegung für einen neuen Anbau stattfinden. Dieser Termin wurde nun "aus technischen Gründen" abgesagt. Die Polizei wurde verständigt.

Ein Sicherheitsperimeter wurde eingerichtet. Es umfasste das Gebäude und den Parkplatz, erklärte der Polizeisprecher dem Tageblatt. Es waren Polizeieinheiten aus Capellen und der Hauptstadt vor Ort, heißt es. Beim Eintreffen der ersten Streifen wurde eine Analyse der Gefahrenlage durchgeführt. Aufgrund dieser Informationen wird dann unter anderem entschieden, ob der Minenräumdienst der Polizei, der Armee angefordert wird, wie groß der Sicherheitsperimeter sein wird, ob Minensuchhunde zum Einsatz kommen usw. Im Falle "City Concorde" waren laut Polizeisprecher keine Hunde oder der Minenräumdienst notwendig. Die Beamten durchsuchten das ganze Einkaufszentrum, Gang für Gang, Raum für Raum und hielten Ausschau nach verdächtigen Objekten. Gefunden wurde aber nichts. So wurde gegen 11.30 Uhr der Alarm wieder aufgehoben. Das Personal und die Kunden durften wieder in die Einkaufsgalerie.

Die Polizei musste sich schon in den letzten Wochen mit mehreren Bombenalarmen beschäftigen. Am Montag war das Drogenhilfszentrum Abrigado in Bonneweg wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Es wurde nichts gefunden. Der Täter wurde aber gefasst. Vor einer Woche ging ein Anruf beim Baumarkt Globus in Bettemburg ein. Auch hier fanden die Ermittler nichts. Der Anrufer ist noch unbekannt. Für große Aufregung sorgte die Bombendrohung am 21. März auf Kirchberg, als der Kinokomplex Utopolis und das Einkaufszentrum Auchan evakuiert werden mussten. Aber auch hier handelte es sich um einen falschen Alarm.

Falsche Bomben-Alarme werden von der Justiz streng bestraft. Sie werden durch hohe Geldstrafen (300 bis 3.000 Euro) und Gefängnisstrafen zwischen acht Tagen und fünf Jahren sanktioniert. Dazu kommen in der Regel Schadensersatzforderungen der betroffenen Einrichtungen oder Unternehmen. Wenn der falsche Alarm einen öffentlichen Betrieb lahm legt erhöhen sich die Mindeststrafen auf 500 Euro Geldstrafe und drei Monate Haft.

Was die Anrufe bei Auchan und der City Concorde betrifft, so sollen sie aus dem Ausland gekommen sein. Das sagte der Polizeiminister am Donnerstag zu RTL. Die Luxemburger Polizei hat dann auch Ermittlungen gestartet, um den mutmaßlichen Täter zu finden. Diese würden sich aber nicht ganz einfach gestalten, wurde betont. Denn ehe man eine Rufrückverfolgung ins Ausland durchführen könne, müssten eine ganze Reihe Formalitäten erledigt werden.

In die Untersuchungen eingeschaltet werden dann ebenfalls die Justiz und die Polizeibehörden im betreffenden Ausland. Die Staatsanwaltschaft kann die Polizei mit Ermittlungen beauftragen und Daten von zum Beispiel den Telefonnetzbetreibern anfordern. Diese werden dann entweder direkt ausgewertet und das Resultat den Luxemburger Behörden zugestellt oder die Informationen werden direkt an die zuständigen Stellen hierzulande weitergeleitet.