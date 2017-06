Auf dem Mittelalterfest in Useldingen kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einer Schlägerei. Die Polizei wurde gerufen, weil zwei Gäste "nicht mehr ganz bei Sinnen waren", so der Bericht. Zwei Männer waren am Randalieren, weil sie zuviel getrunken hatten.

Einer der beiden Männer konnte kaum noch stehen. Als die Sanitäter sich um ihn kümmern wollten, versuchte sein Kumpel das zu verhindern und ging auf die Rettungskräfte los.

Als die Polizei ankam, nahm der Mann, der eigentlich eben behandelt werden sollte, seine Beine in die Hand und lief weg. Er konnte eingeholt werden und wurde in den Krankenwagen verfrachtet. Seinem Kumpel gefiel das allerdings überhaupt nicht, also ging er auf die Polizisten los.

Obwohl ein dritter Bekannter der beiden Männer versuchte, den Randalierer aufzuhalten, rannte er Richtung Krankenwagen, um seinen Freund zu befreien. Die Polizisten mischten sich ein. Der Mann, der wie die Polizei berichtet "ein mittelalterliches Benehmen" an den Tag legte, verpasste einem der Beamten eine Kopfnuss.

Er wollte sich scheinbar nicht einmal geschlagen geben, als andere Polizisten sich auf ihn stürzten. Ein zweiter Beamter erhielt ein Faustschlag gegen den Kopf.

Schließlich kamen noch Feuerwehrleute den Polizisten zur Hilfe und der Mann konnte festgenommen werden. Da er noch immer keine Ruhe gab und anfing, zu spucken, wurde ihm auch noch eine sogenannte "Spuckmaske" angelegt.

Der Randalierer wird sich vor dem Untersuchungsrichter wegen Rebellion gegen Beamte verantworten müssen. Da er auch noch etwas Marihuana dabei hatte, wird er sich ebenfalls wegen Konsum und Besitz von Drogen verantworten müssen.

Die beiden Polizisten, die erwischt wurden, können am Sonntag zu Hause bleiben. "Den heutigen Dienst werden die Beamten nicht antreten können", so der Bericht.